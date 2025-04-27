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Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании после игры с «Реалом»

Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании после игры с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в Кубке Испании сезона-2024/2025 после встречи с мадридским «Реалом» в финале турнира. Игра завершилась со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

«Я испытываю огромную радость за нашу команду и горжусь тем, насколько достойно и самоотверженно наши футболисты проявили себя на поле. Их бойцовский настрой и способность перевернуть ход матча были по-настоящему впечатляющими. В этом коллективе я вижу настоящих чемпионов.

Победа в таком грандиозном дерби, как «эль класико» против «Реала», — это особый статус, олицетворение успеха. Мне приятно видеть радость наших игроков и 26 тысяч преданных болельщиков, которые пришли поддержать команду и заслуженно разделяют этот триумф», — приводит слова Флика AS.

Отметим, это 32-я победа «Барселоны» в истории Кубка Испании. Для команды Флика это второй трофей в сезоне.

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