Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании после игры с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в Кубке Испании сезона-2024/2025 после встречи с мадридским «Реалом» в финале турнира. Игра завершилась со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.

«Я испытываю огромную радость за нашу команду и горжусь тем, насколько достойно и самоотверженно наши футболисты проявили себя на поле. Их бойцовский настрой и способность перевернуть ход матча были по-настоящему впечатляющими. В этом коллективе я вижу настоящих чемпионов.

Победа в таком грандиозном дерби, как «эль класико» против «Реала», — это особый статус, олицетворение успеха. Мне приятно видеть радость наших игроков и 26 тысяч преданных болельщиков, которые пришли поддержать команду и заслуженно разделяют этот триумф», — приводит слова Флика AS.

Отметим, это 32-я победа «Барселоны» в истории Кубка Испании. Для команды Флика это второй трофей в сезоне.

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