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Результаты матчей чемпионата Франции 26 апреля: Монако Головина не смог обыграть Гавр Кузяева, Лион вырвался в зону ЛЧ,

Результаты матчей чемпионата Франции 26 апреля
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В субботу, 26 апреля, состоялись три матча 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Результат матча чемпионата Франции 26 апреля:

  • «Лион» — «Ренн» — 4:1;
  • «Гавр» — «Монако» — 1:1;
  • «Страсбург» — «Сент-Этьен» — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 31 матча. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который также записал в свой актив 55 очка, но имеет игру в запасе. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 28 очками располагается в зоне стыковых встреч.

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