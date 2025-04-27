Результаты матчей чемпионата Франции 26 апреля

В субботу, 26 апреля, состоялись три матча 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Результат матча чемпионата Франции 26 апреля:

«Лион» — «Ренн» — 4:1;

«Гавр» — «Монако» — 1:1;

«Страсбург» — «Сент-Этьен» — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 31 матча. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который также записал в свой актив 55 очка, но имеет игру в запасе. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 28 очками располагается в зоне стыковых встреч.

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