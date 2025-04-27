«Это будет проблемой». Карло Анчелотти – о своём будущем в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем после поражении команды в финале Кубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой каталонского клуба в овертайме со счётом 3:2.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
«Это будет проблемой на ближайшие недели, а не только сегодня», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть «Реал» по итогам нынешнего сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры специалиста называется сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл все три матча в нынешнем сезоне с «Барселоной» с общим счётом 4:12.
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