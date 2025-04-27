Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ после победы ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу армейцев в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Ну вот и всё: в чемпионате осталось два претендента на золото — «Зенит» и «Краснодар». ЦСКА с победой!» — сказал Радимов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025 первое место занимает «Краснодар», который по итогам 26 сыгранных матчей набрал 58 очков. На втором месте расположился петербургский «Зенит» с 54 очками. Третью позицию занимает московский ЦСКА, имеющий в активе 51 очко. «Спартак» замыкает первую четверку, набрав 50 очков.

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