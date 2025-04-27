Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ после победы ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу армейцев в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Ну вот и всё: в чемпионате осталось два претендента на золото — «Зенит» и «Краснодар». ЦСКА с победой!» — сказал Радимов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
В турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025 первое место занимает «Краснодар», который по итогам 26 сыгранных матчей набрал 58 очков. На втором месте расположился петербургский «Зенит» с 54 очками. Третью позицию занимает московский ЦСКА, имеющий в активе 51 очко. «Спартак» замыкает первую четверку, набрав 50 очков.
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