Игроку «Реала» Рюдигеру грозит длительная дисквалификация за попытку нападения на судью

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матче с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Рюдигер полностью потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии, за что он получил красную карточку. После этого Рюдигер ещё больше вышел из себя и попытался прорваться к арбитру. Его останавливали партнёры по команде.

Также Рюдигер бросил в судью со скамейки запасных пакет со льдом. В один из моментов Рюдигера увели в раздевалку, однако спустя время центральный защитник вновь попытался прорваться к судье.

Сам матч завершился победой «Барселоны» в овертайме со счётом 3:2.