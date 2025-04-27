Игроку «Реала» Рюдигеру грозит длительная дисквалификация за попытку нападения на судью
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матче с «Барселоной» в финале Кубка Испании.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
Рюдигер полностью потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии, за что он получил красную карточку. После этого Рюдигер ещё больше вышел из себя и попытался прорваться к арбитру. Его останавливали партнёры по команде.
Также Рюдигер бросил в судью со скамейки запасных пакет со льдом. В один из моментов Рюдигера увели в раздевалку, однако спустя время центральный защитник вновь попытался прорваться к судье.
Сам матч завершился победой «Барселоны» в овертайме со счётом 3:2.
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