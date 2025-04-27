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Радимов: мальчишки из «Барселоны» готовы обыгрывать «Реал» с Мбаппе три раза за год

Радимов: мальчишки из «Барселоны» готовы обыгрывать «Реал» с Мбаппе три раза за год
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах «Барселоны» после победы в финальном «эль класико» с «Реалом» (3:2 д. вр.) в Кубке Испании сезона-2024/2025.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

«В «Барселоне» человек пять‑шесть мальчишек 17–20 лет, которые являются воспитанниками своей школы. Они ментально готовы обыгрывать «Реал» три раза за год с Мбаппе, Винисиусом и прочими звёздами футбола. Они готовы играть до конца и выигрывать титулы. Кубок Испании — выиграли, в чемпионате без пяти минут чемпионы, в Лиге чемпионов с большой долей вероятности будут в финале. Все трофеи, какие есть, они могут забрать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Барселона» дважды победила мадридский клуб в текущем сезоне. Один раз в рамках чемпионата Испании 4:0 и в финале Суперкубка страны — 5:2.

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