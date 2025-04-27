Радимов: мальчишки из «Барселоны» готовы обыгрывать «Реал» с Мбаппе три раза за год

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах «Барселоны» после победы в финальном «эль класико» с «Реалом» (3:2 д. вр.) в Кубке Испании сезона-2024/2025.

«В «Барселоне» человек пять‑шесть мальчишек 17–20 лет, которые являются воспитанниками своей школы. Они ментально готовы обыгрывать «Реал» три раза за год с Мбаппе, Винисиусом и прочими звёздами футбола. Они готовы играть до конца и выигрывать титулы. Кубок Испании — выиграли, в чемпионате без пяти минут чемпионы, в Лиге чемпионов с большой долей вероятности будут в финале. Все трофеи, какие есть, они могут забрать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Барселона» дважды победила мадридский клуб в текущем сезоне. Один раз в рамках чемпионата Испании 4:0 и в финале Суперкубка страны — 5:2.

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