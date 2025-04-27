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Аршавин высмеял форварда «Динамо» Гладышева после матча с «Зенитом»

Аршавин высмеял форварда «Динамо» Гладышева после матча с «Зенитом»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нереализованных моментах нападающего московского «Динамо» (1:1) Ярослава Гладышева в матче 26-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Ворота нужно ставить на угловой флаг, чтобы Гладышев попадал, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Гладышев в конце матча не смог реализовать выход один на один. Стоит отметить, что Гладышев стал автором гола «Динамо» на 41-й минуте.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 54 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на четыре очка. «Динамо» занимает пятое место, набрав 47 очков.

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