«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орланло» в матче МЛС
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
США — Major League Soccer . МЛС
27 апреля 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
3 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Мурьель – 42' 2:0 Freeman – 51' 3:0 Пашалич – 67'
В составе победителей забивали Луис Мурьель, Алекс Фриман и Марко Пашалич.
В составе «Атланты» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук и провёл на поле все 90 минут.
«Орландо» одержал первую победу после трёх ничьих кряду со счётом 0:0. «Атланта», в свою очередь, продлила серию поражений до трёх матчей.
В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Файр», а «Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». Матчи пройдут 4 и 3 мая соответственно.
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22
-
03:11
-
03:07
-
03:00
-
02:47
-
02:45
-
02:28
-
02:27
-
02:22
-
02:12
-
02:05
-
02:01
-
01:46
-
01:43
-
01:39
-
01:18
-
01:04
-
01:04
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:36
-
00:34
-
00:31
-
00:28
-
00:18
-
00:17