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«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орланло» в матче МЛС

«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орланло» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
27 апреля 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
3 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Мурьель – 42'     2:0 Freeman – 51'     3:0 Пашалич – 67'    

В составе победителей забивали Луис Мурьель, Алекс Фриман и Марко Пашалич.

В составе «Атланты» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук и провёл на поле все 90 минут.

«Орландо» одержал первую победу после трёх ничьих кряду со счётом 0:0. «Атланта», в свою очередь, продлила серию поражений до трёх матчей.

В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Файр», а «Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». Матчи пройдут 4 и 3 мая соответственно.

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