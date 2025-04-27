Флик повторил тренерское достижение «Барселоны», ранее покорявшееся лишь Гвардиоле
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После победы в «эль класико» над «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил достижение, которое ранее покорялось лишь испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле среди тренеров «блауграны». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
По информации источника, Флик стал вторым тренером в истории каталонцев, который одержал три победы в трёх первых «эль класико» с мадридским клубом. У Гвардиолы пять таких побед подряд в первых встречах во главе сине-гранатовых.
Напомним, ранее «Барселона» с Фликом обыграла мадридский клуб в матче Ла Лиги со счётом 4:0, а также в финале Суперкубка Испании. Тогда каталонцы также разгромили соперника — 5:2.
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