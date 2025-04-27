Флик повторил тренерское достижение «Барселоны», ранее покорявшееся лишь Гвардиоле

После победы в «эль класико» над «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил достижение, которое ранее покорялось лишь испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле среди тренеров «блауграны». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Флик стал вторым тренером в истории каталонцев, который одержал три победы в трёх первых «эль класико» с мадридским клубом. У Гвардиолы пять таких побед подряд в первых встречах во главе сине-гранатовых.

Напомним, ранее «Барселона» с Фликом обыграла мадридский клуб в матче Ла Лиги со счётом 4:0, а также в финале Суперкубка Испании. Тогда каталонцы также разгромили соперника — 5:2.

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