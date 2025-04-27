Генич высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» в РПЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победа красно-синих со счётом 2:1.

«Классное, эмоциональное дерби! ЦСКА с победой! Прекрасно выстроенная и очень сбалансированная игра. Продуманно и по делу», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В составе ЦСКА забивали Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович. Единственный гол за «Спартак» забил Эсекьель Барко.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.