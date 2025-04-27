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Генич высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» в РПЛ

Генич высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» в РПЛ
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победа красно-синих со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Классное, эмоциональное дерби! ЦСКА с победой! Прекрасно выстроенная и очень сбалансированная игра. Продуманно и по делу», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В составе ЦСКА забивали Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович. Единственный гол за «Спартак» забил Эсекьель Барко.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.

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