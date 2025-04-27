17-летний Ламин Ямаль выиграл четвёртый трофей в карьере
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после победы сине-гранатовых в матче финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» выиграл четвёртый трофей в своей карьере. В этой встрече испанец сделал две результативные передачи.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
Помимо трофея Кубка Испании, на счету вингера также награды за победы на чемпионате Европы в 2024 году, в Суперкубке Испании и в чемпионате Испании в сезоне-2022/2023.
Отметим, на момент победы «Барселоны» в финале Кубка Испании игроку было 17 лет и 287 дней.
Напомним, следующий матч каталонская команда проведёт 30 апреля в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча пройдёт в Барселоне.
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