Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний Ламин Ямаль выиграл четвёртый трофей в карьере

17-летний Ламин Ямаль выиграл четвёртый трофей в карьере
Комментарии

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после победы сине-гранатовых в матче финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» выиграл четвёртый трофей в своей карьере. В этой встрече испанец сделал две результативные передачи.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

Помимо трофея Кубка Испании, на счету вингера также награды за победы на чемпионате Европы в 2024 году, в Суперкубке Испании и в чемпионате Испании в сезоне-2022/2023.

Отметим, на момент победы «Барселоны» в финале Кубка Испании игроку было 17 лет и 287 дней.

Напомним, следующий матч каталонская команда проведёт 30 апреля в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча пройдёт в Барселоне.

Материалы по теме
Больше Ямаля из игроков U18 забил лишь защитник из Хорватии. Его отец сыграл минуту в РПЛ!
Больше Ямаля из игроков U18 забил лишь защитник из Хорватии. Его отец сыграл минуту в РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android