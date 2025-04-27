17-летний Ламин Ямаль выиграл четвёртый трофей в карьере

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после победы сине-гранатовых в матче финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» выиграл четвёртый трофей в своей карьере. В этой встрече испанец сделал две результативные передачи.

Помимо трофея Кубка Испании, на счету вингера также награды за победы на чемпионате Европы в 2024 году, в Суперкубке Испании и в чемпионате Испании в сезоне-2022/2023.

Отметим, на момент победы «Барселоны» в финале Кубка Испании игроку было 17 лет и 287 дней.

Напомним, следующий матч каталонская команда проведёт 30 апреля в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча пройдёт в Барселоне.