Радимов отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал результат московского дерби, где армейцы переиграли «Спартак» со счётом 2:1 в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«ЦСКА одержал заслуженную победу. Они знали, как играть с самого начала. Не дали использовать «Спартаку» свои козыри, ждали своего момента. И выглядели очень дисциплинированно. Сам матч мне понравился. Плюс антураж, болельщики — всё было на высшем уровне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
По итогам 26 встреч ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.
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