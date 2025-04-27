Представитель сборной Бразилии пытается завершить сделку по назначению Анчелотти — Relevo

Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Диего Фернандес присутствовал на финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором мадридский «Реал» уступил «Барселона» со счётом 2:3 по итогам дополнительного времени. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, цель визита представителя сборной Бразилии — проведение срочных ускоренных переговоров с главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти. Бразилия хочет решить вопрос с назначением итальянца до июня, когда продолжатся матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть «Реал» по итогам нынешнего сезона. Действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. По сообщению СМИ, сборная Бразилии уже несколько месяцев призывает Анчелотти возглавить национальную команду.

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