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Представитель сборной Бразилии пытается завершить сделку по назначению Анчелотти — Relevo

Представитель сборной Бразилии пытается завершить сделку по назначению Анчелотти — Relevo
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Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Диего Фернандес присутствовал на финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором мадридский «Реал» уступил «Барселона» со счётом 2:3 по итогам дополнительного времени. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

По информации источника, цель визита представителя сборной Бразилии — проведение срочных ускоренных переговоров с главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти. Бразилия хочет решить вопрос с назначением итальянца до июня, когда продолжатся матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть «Реал» по итогам нынешнего сезона. Действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. По сообщению СМИ, сборная Бразилии уже несколько месяцев призывает Анчелотти возглавить национальную команду.

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