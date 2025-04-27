Ямаль – о матче с «Реалом»: не важно, сколько голов они нам забьют, им нас не обыграть

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что перед матчем финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 ДВ) общался с уругвайским защитником сине-гранатовых Рональдом Араухо, которому сказал, что в этом сезоне их команда точно обыграет «сливочных» и получит трофей.

«Я сказал Араухо, что не имеет значения, сколько голов они нам забьют, потому что в этом сезоне им не обыграть нас, ведь мы сильнее», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, минувшей ночью каталонский клуб стал обладателем трофея Кубка Испании. На счету 17-летнего вингера две результативные передачи в финальном матче.