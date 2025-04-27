Ямаль – о матче с «Реалом»: не важно, сколько голов они нам забьют, им нас не обыграть
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что перед матчем финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 ДВ) общался с уругвайским защитником сине-гранатовых Рональдом Араухо, которому сказал, что в этом сезоне их команда точно обыграет «сливочных» и получит трофей.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
«Я сказал Араухо, что не имеет значения, сколько голов они нам забьют, потому что в этом сезоне им не обыграть нас, ведь мы сильнее», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.
Напомним, минувшей ночью каталонский клуб стал обладателем трофея Кубка Испании. На счету 17-летнего вингера две результативные передачи в финальном матче.
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