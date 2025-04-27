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Тренер «Интер Майами» Маскерано намекнул, что Месси и Суарес пропустят матч с «Далласом»

Тренер «Интер Майами» Маскерано намекнул, что Месси и Суарес пропустят матч с «Далласом»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос об изменениях в стартовом составе команды в матче МЛС с «Далласом», который пройдёт уже сегодня ночью, на фоне отсутствия на субботней тренировке двух звёздных игроков клуба: Лионеля Месси и Луиса Суареса.

США — Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Даллас
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в команде будут изменения, многие игроки устают и успевают восстановиться. Потому что я считаю, что важно сосредоточиться на следующей игре и оправиться от поражения, которое мы должны забыть.

Что касается Месси, то он хорошо провёл концовку матча с «Ванкувером». Очевидно, он устал, а игра на искусственном газоне может ещё больше утомить футболиста из-за покрытия», — приводит слова Маскерано Goal.com.

Напомним, по итогам восьми матчей «Интер Майами» занимает шестое место в общей турнирной таблице МЛС и пятое место в таблице Восточной конференции.

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