Стали известны ещё два игрока «Реала», которых удалили в концовке матча с «Барселоной»

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, а также капитан «Реала» Лукас Васкес получили красные карточки в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной» (2:3 д. вр.). Об этом сообщает ESPN.

В компенсированное время второго экстра-тайма главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа прервал атаку «Реала» из-за жеста Килиана Мбаппе в адрес Эрика Гарсии. Это решение вызвало недовольство у Антонио Рюдигера, который, находясь на скамейке запасных, бросил лед в сторону судьи и был в итоге удален с поля.

Первоначально издание Marca сообщило о том, что красные карточки также были представлены вингеру Винисиусу Жуниору и защитнику Лукас Васкесу. Однако позже в издании COPE уточнили, что вместо бразильца удаление было назначено Джуду Беллингему. Васкес был удалён за оспаривание решений судьи и выход на поле, а Беллингем получил красную карточку за агрессивное поведение по отношению к арбитру.

Неоднозначность возникла из-за того, что официальный судейский протокол матча был опубликован не сразу по завершении матча, а несколько позже.

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