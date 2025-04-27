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Стали известны ещё два игрока «Реала», которых удалили в концовке матча с «Барселоной»

Стали известны ещё два игрока «Реала», которых удалили в концовке матча с «Барселоной»
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Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, а также капитан «Реала» Лукас Васкес получили красные карточки в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной» (2:3 д. вр.). Об этом сообщает ESPN.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

В компенсированное время второго экстра-тайма главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа прервал атаку «Реала» из-за жеста Килиана Мбаппе в адрес Эрика Гарсии. Это решение вызвало недовольство у Антонио Рюдигера, который, находясь на скамейке запасных, бросил лед в сторону судьи и был в итоге удален с поля.

Первоначально издание Marca сообщило о том, что красные карточки также были представлены вингеру Винисиусу Жуниору и защитнику Лукас Васкесу. Однако позже в издании COPE уточнили, что вместо бразильца удаление было назначено Джуду Беллингему. Васкес был удалён за оспаривание решений судьи и выход на поле, а Беллингем получил красную карточку за агрессивное поведение по отношению к арбитру.

Неоднозначность возникла из-за того, что официальный судейский протокол матча был опубликован не сразу по завершении матча, а несколько позже.

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