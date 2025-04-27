Анчелотти оценил игру Рюдигера в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру немецкого защитника своей команды Антонио Рюдигера в финальном матче Кубка Испании с каталонской «Барселоной» (2:3 ДВ).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
«Я не знаю, что произошло, нам нужно разобраться. Я могу только сказать, что Рюдигер провёл фантастическую игру. Он держался до последнего [прежде чем его заменили]. Он устал и больше ничего не мог сделать, поэтому я могу только сказать, что ценю его усилия», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на пресс-конференцию после матча.
Напомним, Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в концовке матча с «Барселоной».
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