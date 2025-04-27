Анчелотти оценил игру Рюдигера в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру немецкого защитника своей команды Антонио Рюдигера в финальном матче Кубка Испании с каталонской «Барселоной» (2:3 ДВ).

«Я не знаю, что произошло, нам нужно разобраться. Я могу только сказать, что Рюдигер провёл фантастическую игру. Он держался до последнего [прежде чем его заменили]. Он устал и больше ничего не мог сделать, поэтому я могу только сказать, что ценю его усилия», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в концовке матча с «Барселоной».