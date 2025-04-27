Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торрес стал лучшим игроком матча с «Реалом» и лучшим бомбардиром Кубка Испании

Торрес стал лучшим игроком матча с «Реалом» и лучшим бомбардиром Кубка Испании
Комментарии

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес был признан лучшим игроком матча финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 ДВ) и лучшим бомбардиром всего турнира. Об этом сообщает Королевская испанская федерация футбола.

В финальном матче испанец забил гол на 84-й минуте и сравнял счёт в этой встрече, в связи с чем игра была переведена в дополнительное время.

За весь турнир же Торрес забил шесть голов и обошёл форварда «Реала» Эндрика и нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, у которых по пять забитых мячей в рамках Кубка Испании.

Напомним, следующий матч каталонская команда проведёт в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» 30 апреля.

Материалы по теме
«Барселона» смеётся над «Реалом», Эмери — в финале Кубка Англии: экспресс на футбол
«Барселона» смеётся над «Реалом», Эмери — в финале Кубка Англии: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android