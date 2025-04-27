Торрес стал лучшим игроком матча с «Реалом» и лучшим бомбардиром Кубка Испании

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес был признан лучшим игроком матча финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 ДВ) и лучшим бомбардиром всего турнира. Об этом сообщает Королевская испанская федерация футбола.

В финальном матче испанец забил гол на 84-й минуте и сравнял счёт в этой встрече, в связи с чем игра была переведена в дополнительное время.

За весь турнир же Торрес забил шесть голов и обошёл форварда «Реала» Эндрика и нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, у которых по пять забитых мячей в рамках Кубка Испании.

Напомним, следующий матч каталонская команда проведёт в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» 30 апреля.