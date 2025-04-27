Анчелотти объяснил ошибку «Реала» перед пропущенным от «Барселоны» голом на 117-й минуте
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод с пропущенным голом от «Барселоны» на 117-й минуте в финальном матче Кубка Испании, который завершился победой каталонцев со счётом 3:2 после дополнительного времени.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
«Браим [Диас] думал, что мяч может пойти за спину, а Лука [Модрич] сделал ему пас низом. Это детали, которые иногда не стоят ничего, а иногда могут стоить очень много», — приводит слова Анчелотти Relevo.
Напомним, победный мяч забил Жюль Кунде, исполнив успешный удар со средней дистанции. Отметим, что «Реал» Мадрид в 21-й раз проиграл в финале Кубка Испании при 20 победах.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
08:45
-
08:12
-
07:26
-
07:04
-
06:49
-
06:42
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22
-
03:11
-
03:07
-
03:00
-
02:47
-
02:45
-
02:28
-
02:27
-
02:22
-
02:12
-
02:05
-
02:01
-
01:46
-
01:43
-
01:39
-
01:18
-
01:04
-
01:04