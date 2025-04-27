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Анчелотти объяснил ошибку «Реала» перед пропущенным от «Барселоны» голом на 117-й минуте

Анчелотти объяснил ошибку «Реала» перед пропущенным от «Барселоны» голом на 117-й минуте
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод с пропущенным голом от «Барселоны» на 117-й минуте в финальном матче Кубка Испании, который завершился победой каталонцев со счётом 3:2 после дополнительного времени.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

«Браим [Диас] думал, что мяч может пойти за спину, а Лука [Модрич] сделал ему пас низом. Это детали, которые иногда не стоят ничего, а иногда могут стоить очень много», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Напомним, победный мяч забил Жюль Кунде, исполнив успешный удар со средней дистанции. Отметим, что «Реал» Мадрид в 21-й раз проиграл в финале Кубка Испании при 20 победах.

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