Генич двумя словами отреагировал на победу «Барселоны» в финале Кубка Испании с «Реалом»
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич двумя словами высказался о победе «Барселоны» в финальном «эль класико» с мадридским «Реалом» (3:2 д. вр.) в Кубке Испании сезона-2024/2025.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
«Барса» хороша», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив подмигивающий эмодзи.
Напомним, «Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, что является абсолютным рекордом турнира. Кроме того, каталонцы выиграли второй титул в текущем сезоне после победы в Суперкубке страны в январе.
Отметим, что «Барселона» трижды в трёх разных турнирах победила мадридский клуб в текущем сезоне: в Кубке Испании (3:2 д.вр.), в рамках чемпионата Испании (4:0) и в финале Суперкубка страны (5:2).
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