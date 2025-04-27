Генич двумя словами отреагировал на победу «Барселоны» в финале Кубка Испании с «Реалом»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич двумя словами высказался о победе «Барселоны» в финальном «эль класико» с мадридским «Реалом» (3:2 д. вр.) в Кубке Испании сезона-2024/2025.

«Барса» хороша», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив подмигивающий эмодзи.

Напомним, «Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, что является абсолютным рекордом турнира. Кроме того, каталонцы выиграли второй титул в текущем сезоне после победы в Суперкубке страны в январе.

Отметим, что «Барселона» трижды в трёх разных турнирах победила мадридский клуб в текущем сезоне: в Кубке Испании (3:2 д.вр.), в рамках чемпионата Испании (4:0) и в финале Суперкубка страны (5:2).

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