Игрок ЦСКА Файзуллаев: спорить с арбитром в дерби — это нормально, все так делают

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы своей команды в московском дерби со «Спартаком» (2:1) высказался о спорах с судьями во время матча.
«Конечно, мне тоже свойственны эмоции на поле. Особенно в дерби. В таких матчах спорить с арбитром — это нормально. Все так делают, не только я. Это можно понять — эмоции, такое бывает в игре. Если кто-то вёл себя совсем неправильно, для этого есть судья — этого игрока накажут», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, по итогам 26 встреч ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» идёт на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.
Главные футбольные дерби России: