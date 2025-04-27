«Барселона» выиграла Кубок Испании, россияне набрали 4 очка в матче НХЛ. Главное к утру

Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании, обыграв мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2, гол российского форварда Ивана Барбашёва принёс «Вегас Голден Найтс» победу в овертайме в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд», московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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