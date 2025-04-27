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27 апреля главные новости спорта, футбол, РПЛ, Кубок Испа, результаты НХЛ и НБА, теннис, Барселона — Реал Мадрид

«Барселона» выиграла Кубок Испании, россияне набрали 4 очка в матче НХЛ. Главное к утру
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Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании, обыграв мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2, гол российского форварда Ивана Барбашёва принёс «Вегас Голден Найтс» победу в овертайме в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд», московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время и стала обладателем Кубка Испании.
  2. Гол Барбашёва в овертайме помог «Вегасу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой».
  3. ЦСКА вырвал победу в дерби у «Спартака» благодаря голу Бистровича на 89-й минуте.
  4. Иан Гарри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 66.
  5. «Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
  6. Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Иокогаму» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов АФК.
  7. Кучеров вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф.
  8. Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Шнайдер.
  9. Игроку «Реала» Рюдигеру грозит длительная дисквалификация за попытку нападения на судью.
  10. Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Опелку.
  11. 36-очковый дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» и сравнять счёт в серии.
  12. Стали известны ещё два игрока «Реала», которых удалили в концовке матча с «Барселоной».
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