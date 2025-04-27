Главный врач «Динамо»: если посмотреть на травмы и трофеи, можно сказать, что нас прокляли

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о большом количестве травм в составе бело-голубых.

— Если посмотреть на список травмированных, можно подумать, что «Динамо» прокляли.

— Если посмотреть на трофеи команды, тоже можно так сказать (улыбается). Да нет, никто не проклял. Просто такое стечение обстоятельств. Это профессиональный спорт, где всегда есть место травмам. К сожалению, они бывают либо через какой-то длинный промежуток, либо наслаиваются одни на другие. У нас это не рецидивы, а новые травмы. Поэтому нельзя говорить, что с командой происходит что-то чрезмерное, но, к сожалению, так происходит, что травмы есть», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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