Опубликованы переговоры судей в моменте с симуляцией Рафиньи в концовке «эль класико»

Обнародованы переговоры между главным арбитром финального матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (3:2 д.в.) Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа и судьёй на VAR в моменте на 90+6-й минуте, когда защитник «сливочных» Рауль Асенсио в штрафной сфолил на нападающем сине-гранатовых Рафинье. Сначала Бенгоэчеа назначил пенальти, однако после просмотра VAR изменил решение и показал бразильцу жёлтую за симуляцию.
VAR. Я рекомендую вам просмотреть пенальти, который вы только что назначили.
Бенгоэчеа. Я стою перед монитором, принято?
VAR. Я показываю вам ракурс, чтобы вы увидели, что игрок подгибает ногу до момента контакта. Покажу ещё один ракурс, чтобы вы увидели, что ни левая, ни правая нога не соприкасаются [с Асенсио].
Бенгоэчеа. Отлично, я отменю пенальти и покажу жёлтую карточку Рафинье, — приводит диалог судей Mundo Deportivo.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
- 27 апреля 2025
-
10:24
-
10:23
-
10:17
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:12
-
07:26
-
07:04
-
06:49
-
06:42
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22