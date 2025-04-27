Опубликованы переговоры судей в моменте с симуляцией Рафиньи в концовке «эль класико»

Обнародованы переговоры между главным арбитром финального матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (3:2 д.в.) Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа и судьёй на VAR в моменте на 90+6-й минуте, когда защитник «сливочных» Рауль Асенсио в штрафной сфолил на нападающем сине-гранатовых Рафинье. Сначала Бенгоэчеа назначил пенальти, однако после просмотра VAR изменил решение и показал бразильцу жёлтую за симуляцию.

VAR. Я рекомендую вам просмотреть пенальти, который вы только что назначили.

Бенгоэчеа. Я стою перед монитором, принято?

VAR. Я показываю вам ракурс, чтобы вы увидели, что игрок подгибает ногу до момента контакта. Покажу ещё один ракурс, чтобы вы увидели, что ни левая, ни правая нога не соприкасаются [с Асенсио].

Бенгоэчеа. Отлично, я отменю пенальти и покажу жёлтую карточку Рафинье, — приводит диалог судей Mundo Deportivo.

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