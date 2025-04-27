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Холанд и Родри вернулись к тренировкам

Холанд и Родри вернулись к тренировкам
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Игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Родри возобновили тренировки после травм. В Сети появились совместные фото игроков с командой на поле.

28-летний испанский полузащитник Родри не принимал участия в матчах из-за разрыва крестообразных связок с сентября прошлого года. 24-летний норвежец Холанд пропустил последний месяц сезона из-за повреждения голеностопа.

В текущем сезоне Родри сыграл всего три матча, в которых не отличился результативными действиями. На счету Холанда 40 матчей, 30 голов и четыре результативные передачи.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт сегодня, 27 апреля, с «Ноттингем Форест» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Начало – в 18:30 мск.

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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