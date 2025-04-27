Холанд и Родри вернулись к тренировкам
Поделиться
Игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Родри возобновили тренировки после травм. В Сети появились совместные фото игроков с командой на поле.
28-летний испанский полузащитник Родри не принимал участия в матчах из-за разрыва крестообразных связок с сентября прошлого года. 24-летний норвежец Холанд пропустил последний месяц сезона из-за повреждения голеностопа.
В текущем сезоне Родри сыграл всего три матча, в которых не отличился результативными действиями. На счету Холанда 40 матчей, 30 голов и четыре результативные передачи.
Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт сегодня, 27 апреля, с «Ноттингем Форест» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Начало – в 18:30 мск.
Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
10:24
-
10:23
-
10:17
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:12
-
07:26
-
07:04
-
06:49
-
06:42
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22