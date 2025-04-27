Круговой считает, что у ЦСКА есть возможность догнать лидеров РПЛ

Защитниц ЦСКА Данил Круговой высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором красно-синие победили со счётом 2:1. Также футболист считает, что у армейцев есть возможность догнать лидеров чемпионата России.

«Эмоции от дерби были. Вы посмотрите на турнирную таблицу. Ни у кого нет права на ошибку. Мне показалось сначала, что игра со «Спартаком» будет до первого гола. Так получилось, что забили три мяча. Слава богу, победили мы. Есть возможность догнать лидеров», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 26 матчей РПЛ ЦСКА набрал 51 очко и занимает третье место.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: