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Круговой считает, что у ЦСКА есть возможность догнать лидеров РПЛ

Круговой считает, что у ЦСКА есть возможность догнать лидеров РПЛ
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Защитниц ЦСКА Данил Круговой высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором красно-синие победили со счётом 2:1. Также футболист считает, что у армейцев есть возможность догнать лидеров чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Эмоции от дерби были. Вы посмотрите на турнирную таблицу. Ни у кого нет права на ошибку. Мне показалось сначала, что игра со «Спартаком» будет до первого гола. Так получилось, что забили три мяча. Слава богу, победили мы. Есть возможность догнать лидеров», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 26 матчей РПЛ ЦСКА набрал 51 очко и занимает третье место.

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