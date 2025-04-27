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Расписание матчей РПЛ 27 апреля

Расписание матчей РПЛ 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 27 апреля (время — московское):

  • 14:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»;
  • 16:30. «Химки» – «Акрон»;
  • 19:00. «Рубин» – «Факел».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 26 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 54 очками после 26 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 51 очко в 26 встречах.

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