«Дело в голове, а не в технике». Тренер «Челси» Мареска — о спаде Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о спаде результативности полузащитника Коула Палмера. 22-летний игрок последний раз поражал ворота соперника в матче 21-го тура с «Борнмутом» (2:2). С тех пор он провёл на поле 1067 минут, не забив ни одного гола.

«Безусловно, дело в психологии. Я не думаю, что проблема в тактике или технике, потому что Коул – всё тот же игрок, который забивал за нас в этом сезоне.

Стиль футбола, в который мы играем, тот же самый. Тренер тот же самый. Клуб тот же самый. Так что вокруг Коула ничего не меняется, и сам Коул не меняется. Дело просто в его психологическом состоянии на данный момент. Конечно, видно, что он немного обеспокоен, потому что хочет помочь команде», – приводит слова Марески Goal.

Палмер отметился 14 голами в 39 матчах за сезон, однако в последних 16 встречах записал в свой актив лишь несколько результативных передач.