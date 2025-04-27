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Расписание матчей Первой лиги 27 апреля

Расписание матчей Первой лиги 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 27 апреля (время — московское):

  • 12:00. «Алания» — «Торпедо»;
  • 14:00. «Уфа» — «Шинник»;
  • 15:00. «Сокол» — «Черноморец»;
  • 15:00. «Тюмень» — «Нефтехимик»;
  • 17:00. «Арсенал» — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 матчей. На втором месте находится «Сочи», заработавший 53 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров Первой лиги московское «Торпедо» с 52 очками после 29 матчей.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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