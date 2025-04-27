Сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 27 апреля (время — московское):

12:00. «Алания» — «Торпедо»;

14:00. «Уфа» — «Шинник»;

15:00. «Сокол» — «Черноморец»;

15:00. «Тюмень» — «Нефтехимик»;

17:00. «Арсенал» — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 матчей. На втором месте находится «Сочи», заработавший 53 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров Первой лиги московское «Торпедо» с 52 очками после 29 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: