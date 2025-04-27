Расписание матчей Первой лиги 27 апреля
Сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Первой лиги 27 апреля (время — московское):
- 12:00. «Алания» — «Торпедо»;
- 14:00. «Уфа» — «Шинник»;
- 15:00. «Сокол» — «Черноморец»;
- 15:00. «Тюмень» — «Нефтехимик»;
- 17:00. «Арсенал» — «Ротор».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 матчей. На втором месте находится «Сочи», заработавший 53 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров Первой лиги московское «Торпедо» с 52 очками после 29 матчей.
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