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В «Динамо» допустили уход капитана команды Бальбуэны из клуба по окончании сезона

В «Динамо» допустили уход капитана команды Бальбуэны из клуба по окончании сезона
Фабиан Бальбуэна
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о защитнике и капитане бело-голубых Фабиане Бальбуэне.

«Уход Бальбуэны из «Динамо» по окончании сезона возможен. У Фабиана заканчивается контракт, и пока мы не приняли решение по нему», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Бальбуэна провёл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

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