Роналду одним предложением отреагировал на выход «Аль-Насра» в полуфинал азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с «Иокогамой Ф. Маринос» (4:1), благодаря которой она вышла в полуфинал турнира.
Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Дуран – 27' 0:2 Мане – 31' 0:3 Роналду – 38' 0:4 Дуран – 49' 1:4 Ватанабэ – 53'
Удаления: Ватанабэ – 73' / нет
«Полуфинал, вот и мы!» — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.
Во встрече с японским клубом 40-летний футболист отметился голом. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.
В матче 1/2 финала соперником «Аль-Насра» станет победитель противостояния «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар). Их матч состоится 27 апреля. Во втором полуфинале сойдутся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».
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