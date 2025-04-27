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Роналду одним предложением отреагировал на выход «Аль-Насра» в полуфинал азиатской ЛЧ

Роналду одним предложением отреагировал на выход «Аль-Насра» в полуфинал азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с «Иокогамой Ф. Маринос» (4:1), благодаря которой она вышла в полуфинал турнира.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Дуран – 27'     0:2 Мане – 31'     0:3 Роналду – 38'     0:4 Дуран – 49'     1:4 Ватанабэ – 53'    
Удаления: Ватанабэ – 73' / нет

«Полуфинал, вот и мы!» — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.

Во встрече с японским клубом 40-летний футболист отметился голом. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.

В матче 1/2 финала соперником «Аль-Насра» станет победитель противостояния «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар). Их матч состоится 27 апреля. Во втором полуфинале сойдутся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

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