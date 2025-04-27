Роналду одним предложением отреагировал на выход «Аль-Насра» в полуфинал азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК с «Иокогамой Ф. Маринос» (4:1), благодаря которой она вышла в полуфинал турнира.

«Полуфинал, вот и мы!» — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.

Во встрече с японским клубом 40-летний футболист отметился голом. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.

В матче 1/2 финала соперником «Аль-Насра» станет победитель противостояния «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар). Их матч состоится 27 апреля. Во втором полуфинале сойдутся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: