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«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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