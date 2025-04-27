«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.