«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
10:24
-
10:23
-
10:17
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:12
-
07:26
-
07:04
-
06:49
-
06:42
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22