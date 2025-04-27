Гаич считает спорным пенальти «Спартака» в матче с ЦСКА
Поделиться
Игрок ЦСКА Милан Гаич высказался о пенальти «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА. В конце игры в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой со стороны защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, 11‑метровый удар реализовал Эсекьель Барко. Армейцы победили со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
— Остались ли вопросы по судейству?
— Нет. Мы выиграли 2:1, вообще нет.
— А по пенальти?
— Не знаю, мне кажется, что игрок «Спартака» толкает в спину нашего игрока. И из‑за этого он делает это движение рукой. А дальше я не знаю регламент, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».
По итогам дерби ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 51 очко. «Спартак» (50) опустился на четвёртое место.
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
10:24
-
10:23
-
10:17
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:12
-
07:26
-
07:04
-
06:49
-
06:42
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:40
-
05:25
-
04:53
-
04:43
-
04:27
-
04:04
-
04:04
-
03:44
-
03:22