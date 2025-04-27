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Гаич считает спорным пенальти «Спартака» в матче с ЦСКА

Гаич считает спорным пенальти «Спартака» в матче с ЦСКА
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Игрок ЦСКА Милан Гаич высказался о пенальти «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА. В конце игры в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой со стороны защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, 11‑метровый удар реализовал Эсекьель Барко. Армейцы победили со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

— Остались ли вопросы по судейству?
— Нет. Мы выиграли 2:1, вообще нет.

— А по пенальти?
— Не знаю, мне кажется, что игрок «Спартака» толкает в спину нашего игрока. И из‑за этого он делает это движение рукой. А дальше я не знаю регламент, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

По итогам дерби ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 51 очко. «Спартак» (50) опустился на четвёртое место.

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