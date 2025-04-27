Гаич считает спорным пенальти «Спартака» в матче с ЦСКА

Игрок ЦСКА Милан Гаич высказался о пенальти «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА. В конце игры в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой со стороны защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, 11‑метровый удар реализовал Эсекьель Барко. Армейцы победили со счётом 2:1.

— Остались ли вопросы по судейству?

— Нет. Мы выиграли 2:1, вообще нет.

— А по пенальти?

— Не знаю, мне кажется, что игрок «Спартака» толкает в спину нашего игрока. И из‑за этого он делает это движение рукой. А дальше я не знаю регламент, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

По итогам дерби ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 51 очко. «Спартак» (50) опустился на четвёртое место.