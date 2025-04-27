Рюдигер может быть дисквалифицирован на 12 матчей — Cadena Ser

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может получить дисквалификацию на 4-12 матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.). Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в судейском протоколе зафиксировано, что немецкий футболист был удалён за «бросок предмета из технической зоны». Также отмечено, что Рюдигера «пришлось удерживать нескольким представителям тренерского штаба».

Напомним, эпизод произошёл уже после замены Рюдигера. Футболист остался недоволен судьёй после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии. Немец получил красную карточку за свои эмоции. После этого он ещё больше вышел из себя и попытался прорваться к арбитру. Его останавливали партнёры по команде. Также Рюдигер бросил в судью со скамейки запасных пакет со льдом.

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