Личка — о Глебове: для него каждая тренировка — это как игра с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил форму полузащитника Данила Глебова после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1).

«Данил уже в предыдущих играх показал себя. Нам нужен был такой игрок в команде. Я не хочу оценивать только его игру на поле. То, с какой интенсивностью он тренируется, как проявляет лидерские качества в раздевалке – это большой плюс для команды. Каждая тренировка для него — это как игра с «Зенитом», – приводит слова Лички пресс-служба ФК «Динамо».

В матче с «Зенитом» за гостей единственный гол на 18-й минуте забил Педро. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев сравнял счёт на 41-й минуте встречи. Он же был признан лучшим игроком матча. Динамовцы с 47 очками идут на пятой позиции в таблице РПЛ.