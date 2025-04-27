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Личка — о Глебове: для него каждая тренировка — это как игра с «Зенитом»

Личка — о Глебове: для него каждая тренировка — это как игра с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил форму полузащитника Данила Глебова после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Данил уже в предыдущих играх показал себя. Нам нужен был такой игрок в команде. Я не хочу оценивать только его игру на поле. То, с какой интенсивностью он тренируется, как проявляет лидерские качества в раздевалке – это большой плюс для команды. Каждая тренировка для него — это как игра с «Зенитом», – приводит слова Лички пресс-служба ФК «Динамо».

В матче с «Зенитом» за гостей единственный гол на 18-й минуте забил Педро. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев сравнял счёт на 41-й минуте встречи. Он же был признан лучшим игроком матча. Динамовцы с 47 очками идут на пятой позиции в таблице РПЛ.

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