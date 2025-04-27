Баринов взывал к арбитру, Митрюшкин снимал мяч с сетки, Альба кричал на бровке. Фото

26 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч 26 тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский «Локомотив». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 23-й минуте матча полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт. На 75-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Набрав 37 очков в 26 матчах, «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (45) располагается на шестой строчке. Лидерство сохранил «Краснодар» с 58 очками.