Стали известны возможные сроки дисквалификации для Беллингема и Васкеса
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Футболисты мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Лукас Васкес могут быть дисквалифицированы на срок до двух матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.). Об этом сообщает Cadena Ser.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
По информации источника, в судейском протоколе зафиксировано, что Васкес получил красную карточку за протест в отношении решений арбитра, а также за то, что, будучи заменённым, вышел на несколько метров на поле и начал делать жесты несогласия.
Подчёркивается, что Беллингем был дисквалифицирован после завершения матча, поскольку обратился к рефери «в агрессивном тоне, из-за чего партнёрам по команде пришлось его сдерживать».
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