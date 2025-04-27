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Стали известны возможные сроки дисквалификации для Беллингема и Васкеса

Стали известны возможные сроки дисквалификации для Беллингема и Васкеса
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Футболисты мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Лукас Васкес могут быть дисквалифицированы на срок до двух матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.). Об этом сообщает Cadena Ser.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

По информации источника, в судейском протоколе зафиксировано, что Васкес получил красную карточку за протест в отношении решений арбитра, а также за то, что, будучи заменённым, вышел на несколько метров на поле и начал делать жесты несогласия.

Подчёркивается, что Беллингем был дисквалифицирован после завершения матча, поскольку обратился к рефери «в агрессивном тоне, из-за чего партнёрам по команде пришлось его сдерживать».

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