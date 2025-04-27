Стали известны возможные сроки дисквалификации для Беллингема и Васкеса

Футболисты мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Лукас Васкес могут быть дисквалифицированы на срок до двух матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.). Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в судейском протоколе зафиксировано, что Васкес получил красную карточку за протест в отношении решений арбитра, а также за то, что, будучи заменённым, вышел на несколько метров на поле и начал делать жесты несогласия.

Подчёркивается, что Беллингем был дисквалифицирован после завершения матча, поскольку обратился к рефери «в агрессивном тоне, из-за чего партнёрам по команде пришлось его сдерживать».

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