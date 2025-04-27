Файзуллаев отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал информацию о потенциальном продлении контракта с московским клубом. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-синими рассчитано до лета 2026 года.

«Пока не обсуждали с ЦСКА продление контракта», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со стороной футболиста обсуждается продление контракта, однако Файзуллаев больше нацелен на Европу. Подчёркивается, что ЦСКА готов отпустить 21-летнего полузащитника, но только за сумму не менее чем в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: