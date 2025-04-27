Хабиб поддержал Рюдигера после удаления игрока «Реала» в матче с «Барселоной»

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера после его удаления в матче с каталонской «Барселоной» в финале Кубка Испании сезона-2024/2025. Нурмагомедов выложил фото игрока «сливочных» с главным тренером Карло Анчелотти. Напомним, сине-гранатовые обыграли «белых» в дополнительное время со счётом 3:2.

Фото: скрин из социальной сети Хабиба Нурмагомедова

Рюдигера удалили на 120+3-й минуте матча финала Кубка Испании с «Барселоной». Антонио бросил кусок льда в судью, когда находился на скамейке запасных после замены. Футболисту не понравилось, что главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал фол Килиана Мбаппе.