Хабиб поддержал Рюдигера после удаления игрока «Реала» в матче с «Барселоной»
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера после его удаления в матче с каталонской «Барселоной» в финале Кубка Испании сезона-2024/2025. Нурмагомедов выложил фото игрока «сливочных» с главным тренером Карло Анчелотти. Напомним, сине-гранатовые обыграли «белых» в дополнительное время со счётом 3:2.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
Фото: скрин из социальной сети Хабиба Нурмагомедова
Рюдигера удалили на 120+3-й минуте матча финала Кубка Испании с «Барселоной». Антонио бросил кусок льда в судью, когда находился на скамейке запасных после замены. Футболисту не понравилось, что главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал фол Килиана Мбаппе.
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