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«Всё в пользу «Барселоны». Беллингем пожаловался на судейство в перерыве «эль класико»

«Всё в пользу «Барселоны». Беллингем пожаловался на судейство в перерыве «эль класико»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был недоволен качеством судейства в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

В перерыве встречи, находясь в подтрибунном помещении, английский футболист недовольно сказал: «Всё трактуется в их пользу. Все [решения] 50/50 в их пользу».

На слова Беллингема отреагировал партнёр по команде Антонио Рюдигер, сказавший: «Джуд, они слышат тебя!»

По окончании матча с каталонским клубом 21-летний полузащитник получил красную карточку за агрессивное поведение по отношению к арбитру. СМИ сообщают, что Беллингем может быть дисквалифицирован на срок до двух игр.

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