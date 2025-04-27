«Всё в пользу «Барселоны». Беллингем пожаловался на судейство в перерыве «эль класико»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был недоволен качеством судейства в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.).

В перерыве встречи, находясь в подтрибунном помещении, английский футболист недовольно сказал: «Всё трактуется в их пользу. Все [решения] 50/50 в их пользу».

На слова Беллингема отреагировал партнёр по команде Антонио Рюдигер, сказавший: «Джуд, они слышат тебя!»

По окончании матча с каталонским клубом 21-летний полузащитник получил красную карточку за агрессивное поведение по отношению к арбитру. СМИ сообщают, что Беллингем может быть дисквалифицирован на срок до двух игр.

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