Фото: Маркус Рашфорд посетил бой Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд посетил бой за титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Вердикт был следующим — 116-112 (трижды) в пользу Юбэнка.

По информации Daily Mail, Рашфорд был не единственным игроком английской Премьер-лиги, посетившим поединок. Вместе с ним среди зрителей были замечены защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. В составе команды Унаи Эмери Рашфорд сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал шесть ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.