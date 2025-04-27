Ледяхов: неоднозначные решения Станковича повлияли на результаты «Спартака» весной

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о матче «Спартака» с ЦСКА (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«ЦСКА выглядел целостно во всех моментах. «Спартак» имел владение мячом, но обострения и действий в атаке не было. Соперник был лучше. Станкович перемудрил с составом. Угальде начал весну неважно. Тренер начал его менять, ставить на его место Гарсию. В обороне тоже стал дёргать ребят — то Рябчук, а вчера Маркиньос играл.

А он очень важен в атакующих действиях. Неоднозначные решения Станковича повлияли на результаты весной. Очень нестабильно выглядит «Спартак». Много пропускают, а в атаке нет свежести», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.