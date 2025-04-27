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В Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит их сборную перед клубным ЧМ — Романо

В Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит их сборную перед клубным ЧМ — Романо
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В Бразильской конфедерации футбола (CBF) уверены, что Карло Анчелотти согласится возглавить их национальную команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, планируется, что итальянский специалист примет сборную Бразилии перед началом клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

Представители CBF находятся в Испании с целью согласования этой сделки, ожидая решения мадридского «Реала», который на текущий момент тренирует Анчелотти.

Ранее СМИ сообщали, что 65-летний специалист может покинуть «сливочных» по окончании нынешнего сезона. Действующее соглашение Анчелотти с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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