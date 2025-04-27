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«Целе» выкупит права на Егора Пруцева у «Црвены Звезды» — Ekipa

Словенский «Целе» выкупит права на атакующего полузащитника Егора Пруцева, который принадлежит сербской «Црвене Звезде». Об этом сообщает издание Ekipa.

По информации источника, «Целе» и «Црвена Звезда» согласуют трансфер по окончании текущего сезона. Сумма перехода 22-летнего хавбека составит € 1,5 млн.

В нынешнем сезоне Пруцев провёл за «Целе» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Црвеной Звездой» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Пруцев является воспитанником академии «Краснодара». За свою профессиональную игровую карьеру Егор выступал за «Текстильщик», «Сочи», «Нефтехимик» и «Црвену Звезду».