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ТВ «Реала» раскритиковало судейство в финале Кубка Испании с «Барселоной»

ТВ «Реала» раскритиковало судейство в финале Кубка Испании с «Барселоной»
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Телевидение мадридского «Реала» осталось недовольно работой судей в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

Комментируя момент с офсайдом Винисиуса на седьмой минуте, ТВ «сливочных» отметило: «Невозможно, чтобы здесь был офсайд, первая ошибка».

На 47-й минуте главный судья матча сначала назначил пенальти в ворота «Барселоны», однако затем отменил его из-за положения вне игры у игрока «Реала». Клубное ТВ «сливочных» заявило: «Это явный пенальти. Гонсалес Фуэртес (судья на VAR) рассмотрел его со скоростью света, придётся полагаться на полуавтоматическую систему определения офсайда».

На 67-й минуте полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг нарушил правила на нападающем Килиане Мбаппе, стремящемся в штрафную команды. Де Йонгу была показана жёлтая карточка. Телевидение «Реала» подчеркнуло: «Он [де Йонг] явно схватил его, это захват. Гонсалес Фуэртес говорил, что будут приняты меры [в отношении «Реала»]. Видимо, это первый шаг. За похожие действия в других матчах он показывал красную».

Напомним, перед указанной игрой телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес, высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери прискорбными и неуместными.

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