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Игрок ЦСКА Файзуллаев прокомментировал судейство в дерби со «Спартаком»

Игрок ЦСКА Файзуллаев прокомментировал судейство в дерби со «Спартаком»
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил судейство в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«У меня нет вопросов к судейству в матче со «Спартаком». Главное — победа», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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