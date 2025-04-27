Игрок ЦСКА Файзуллаев прокомментировал судейство в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил судейство в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«У меня нет вопросов к судейству в матче со «Спартаком». Главное — победа», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 8 млн.