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Кроос тремя словами поддержал «Реал» после проигрыша «Барселоне» в Кубке Испании

Кроос тремя словами поддержал «Реал» после проигрыша «Барселоне» в Кубке Испании
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал «сливочных» после их поражения в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (2:3 д.в.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Вперёд, Мадрид! Навсегда!» — написал Кроос в своём аккаунте в социальной сети.

Немецкий футболист завершил карьеру по окончании минувшего сезона. Кроос выступал в составе «Королевского клуба» с 2014 по 2024 год. За этот период он принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «Реала» немецкий полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов, один раз — Кубок Испании, четыре раза — чемпионат Испании.

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