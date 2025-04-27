Кроос тремя словами поддержал «Реал» после проигрыша «Барселоне» в Кубке Испании

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поддержал «сливочных» после их поражения в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (2:3 д.в.).

«Вперёд, Мадрид! Навсегда!» — написал Кроос в своём аккаунте в социальной сети.

Немецкий футболист завершил карьеру по окончании минувшего сезона. Кроос выступал в составе «Королевского клуба» с 2014 по 2024 год. За этот период он принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «Реала» немецкий полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов, один раз — Кубок Испании, четыре раза — чемпионат Испании.

Материалы по теме ТВ «Реала» раскритиковало судейство в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: