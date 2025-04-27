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Канищев: «Зенит» к концу матча с «Динамо» еле возил ноги и выглядит не по-чемпионски

Канищев: «Зенит» к концу матча с «Динамо» еле возил ноги и выглядит не по-чемпионски
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Ничья с «Динамо» особо не удивила. Всё-таки это тоже неплохая команда. «Зенит» осложнил себе борьбу за чемпионство. Но команда выглядит не по-чемпионски. Если сравнивать матч с тем же вчерашним дерби, то это было тяжёлое зрелище у «Зенита». Команда физически плохо готова. К концу игры еле ноги возили. «Зенит» не в том тонусе, чтобы бороться за чемпионство.

Раньше оставшиеся команды они бы обыграли вполноги. Сейчас же не знаешь, хватит ли им духа, чтобы решить задачу. Понятно, что «Краснодар» ещё может отступиться. Рано их поздравлять с чемпионством», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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