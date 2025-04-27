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Иньиго Мартинес: поведение «Реала» в отношении судей не подобает большому клубу

Иньиго Мартинес: поведение «Реала» в отношении судей не подобает большому клубу
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес подверг критике мадридский «Реал» за их конфронтацию с судьями в преддверии очного матча команд в финале Кубка Испании (3:2 д.в.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Произошедшее не подобает такому большому клубу, как мадридский «Реал». Это моё мнение. Иногда судьи могут совершать ошибки, как и все мы. Сегодня я поздравил судью с проделанной работой и надеюсь, что остальные сделают то же самое. Нелегко, когда все показывают на тебя пальцем. Я думаю, что сегодня победил футбол, и это главное», — сказал Мартинес после матча.

Перед «эль класико» телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери прискорбными и неуместными.

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