Александр Мостовой: наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге после 26-го тура.

«Этот тур — определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же «Краснодар» шёл к ничьей, но чудом вырвал победу, а «Зенит» потерял очки в матче с «Динамо». На 50 процентов можно сказать, что «быки» станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва — это комфортно. Наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству за всю историю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». После 26 матчей команда заработала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). «Спартак» идёт четвёртым (50).